Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» в чемпионате России

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Югру-Самотлор» в матче 24-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги — матч прошел в столице Татарстана и завершился убедительной победой хозяев площадки в трех сетах. Самым результативным игроком матча стал диагональный «Зенита» Никита Алексеев.

«Самотлор» в нынешнем сезоне серьезно штормит: регулярный чемпионат команда доигрывает в непростых финансовых условиях и будет бороться за сохранение прописки в Суперлиге. Следствием материальных проблем стал массовый уход игроков — по ходу сезона команду покинули сразу шесть основных волейболистов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что результаты «Самотлора» оставляют желать лучшего: подопечные Юрия Мельничука проиграли 22 матча из 23 в чемпионате и приехали в Казань с тремя очками в активе. Вояж в Татарстан также не сулил им ничего хорошего — за всю историю встреч, которая насчитывает 15 матчей, нижневартовцы ни разу не обыгрывали «Зенит». В стане казанцев пока все спокойно: команда Владимира Алекно уверенно лидирует в национальном чемпионате и Лиги чемпионов. На неделе, кстати, пришла любопытная новость — казанская команда подала заявку на проведение «Финала четырёх» главного европейского турнира. Если ее удовлетворят, то «зенитовцам» придется на время переехать из Центра волейбола: в качестве одного из мест проведения турнира называется «Баскет-Холл», у которого просто больше вместимость.

У «Самотлора» матч с первых минут начинали блокирующие Максим Белогорцев и Владимир Чивель, диагональный Сергей Пирайнен, связующий Дмитрий Козлов, доигровщики Сергей Панов и Александр Васильев, а также либеро Дмитрий Березин. Наставник «Зенита» разбавил свой сильнейший состав резервистами: в стартовой шестерке вышли связующий Лоран Алекно, блокирующий Алексей Кононов и доигровщик Максим Пантелеймоненко. Компанию им составили Максим Михайлов в диагонали, Артем Вольвич в центре сетки, Вильфредо Леон в доигровке и Валентин Кротков на позиции либеро.

Казанцы прогнозируемо не испытали никаких трудностей с самого начала матча: у «Зенита» включились в атаку нападающие, сразу заработал блок. Гости слишком часто ошибались на подаче, а хозяева такие подарки охотно принимали. Более того, принимали и сами остро подавали — Вольвич сделал два эйса подряд. Блокирующий «Зенита», к слову, начинал профессиональную карьеру именно в «Самотлоре»: помимо него в Нижневартовске играли Пантелеймоненко и Кротков. К первому техническому перерыву хозяева вели три очка (8:5). Вскоре казанцы воспользовались шансом увеличить отрыв — Лоран исполнил несколько острых подач, постоянно напрягая соперника в приеме. В итоге гости один раз ошиблись чисто, и еще в двух эпизодах загнали нападающих на высоченный блок. При двукратном перевесе своей команды (16:8) Владимир Алекно поменял Михайлова на Никиту Алексеева, который успешно вошел в игру. В концовке сета «зенитовцы» допустили несколько ошибок на приеме и «поплыли» — гости сократили отставание это двух очков, но добиться большего им не удалось.

Перед вторым сетом Мельничук произвел несколько замен: например, в квадрат для запасных отправился совершенно не попавший в игру Пирайнен. Вскоре наставник «Самотлора» уже по ходу игры был вынужден прибегнуть к перестановкам — в столкновении у сетки травму получил Васильев и с трудом покинул площадку. Все эти внешние факторы никак не сказались на игре обеих команд: «Зенит» по-прежнему давил, а «Самотлор» пытался отбиваться. В одном из эпизодов Вольвич один в один заблокировал Чивеля и удостоился похвалы с трибун: «Тема — лучший!». Основным забойщиком казанцев в атаке стал Алексеев, которому иногда удавалось превращать в набранные очки даже не самые удобные передачи. В итоге хозяева заработали комфортные для себя +8 и полностью контролировали игру. Ошибок прошлого сета подопечным Алекно удалось избежать и сохранить концентрацию до конца партии, которая завершилась несогласованными действиями гостей.

В начале третьей партии произошло невиданное для этого матча событие — «Самотлор» вышел вперед (3:4). «Зенитовцы» тут же сравняли счет, затем на подачу вышел Алексеев и организовал для своей команды трехочковое преимущество. Гости допускали невероятно большое количество ошибок, а Мельничук продолжал тасовать состав — свежесть в атаку «Самотлора» привнес появившийся Максим Новгородов. При его активном участии нижневартовцы сумели догнать соперника (11:11): это событие волейболисты «Самотлора» праздновали так, будто выиграли национальный чемпионат. В возможность навязать Казани борьбу гости вцепились всеми силами — на второй технический перерыв они уходили при всего двух очках отставания. Это почувствовал и наставник команды: при первой же серьезной ошибке своих подопечных Мельничук воспользовался тайм-аутом, чтобы исключить серьезный провал в игре «Самотлора». Тренер, конечно, учитывал и фамилию подающего — у «Зенита» в сектор для подачи отправился Алексеев, и сбить ему настрой перерывом было не лишним. Впрочем, гостей в этой партии подвели ошибки в простых ситуациях: Казань сделала рывок 4:1 и спокойно чувствовала себя в концовке. Точку в матче поставила ошибка Новгородова на подаче — казанцы одерживают очередную победу и продолжают возглавлять таблицу Суперлиги.

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. 24-й тур.

«Зенит-Казань» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:19, 25:11, 25:19)