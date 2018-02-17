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Спорт

Сборная России по хоккею обыграла команду США на Олимпиаде

17 февраля 2018, 18:28

Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу российских спортсменов.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Хоккеисты сборной России разгромили команду Соединенных Штатов в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Олимпиаде в Пхенчхане и попали 1/4 финала соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу российских спортсменов.

В составе российской команды по дублю оформили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41). 

Сборная России набрала в трех матчах группы 6 очков и заняла в квартете первое место, которое позволяет попасть в 1/4 финала, минуя первый раунд плей-офф.


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