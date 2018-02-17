Названа предварительная причина смерти девочки в детском саду в Москве

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Причиной смерти девочки в московском детском саду могла стать сердечная дисфункция, сообщает Russia Today со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

СК опроверг сообщения СМИ о том, что девочка якобы умерла из-за переохлаждения.

«Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти — сердечная дисфункция», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами, сообщили в СК. После того, как у девочки произошел приступ, ее отнесли в помещение, оказали первую помощь и вызвали врачей.