Немецкие бадминтонистки вышли в финал чемпионата Европы в Казани

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная Германии по бадминтону пробилась в финал чемпионата Европы, который проходит в Казани. В полуфинале немецкая команда со счетом 3:2 обыграла сборную Испании.

Матчевая встреча за выход в финал для немецкой команды начиналась как нельзя плохо — после двух личных матчей сборная Германии проигрывала 0:2: испанки Каролина Марин и Беатрис Корралес достаточно легко разобрались с Фабианой Депре и Луизой Хейм соответственно. Но вскоре немки выровняли положение после побед пары Изабель Херттрик/Лара Кеплейн и одиночница Ювон Ли.

Все решалось в пятой «серии» этого противостояния, где немецкие бадминтонистки также были сильнее — пара Йоанна Голижевски/Карла Нельт добыла для своей команды путевку в финал.

Сборная Испании, как и команда России, получит бронзовые медали турнира.