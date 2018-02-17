Канцлер Австрии сообщил о позитивном отношении «Северному потоку — 2»

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Власти Австрии рассматривают проект «Северный поток — 2» в позитивном ключе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

«Мы рассматриваем проект „Северный поток — 2“ принципиально в очень позитивном ключе, что не означает, что не нужно принимать во внимание интересы и возражения некоторых партнеров в ЕС», — заявил Курц в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Странам Евросоюза нужно выйти на более тесный уровень сотрудничества, в том числе для того, чтобы иметь «общее позитивное видение будущего», добавил канцлер Австрии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ считает газопровод «Северный поток — 2» экономическим проектом, который не представляет угроз.