(Набережные Челны, 17 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах на четырех площадках прошли масленичные гуляния. Центральной площадкой стала площадь «Азатлык». Также гуляния прошли в парке Победы, парке Сидоровский, парке культуры и отдыха поселка ГЭС и в парке Победы.

На площади Азатлык работали игровые площадки от учреждений культуры, образования и молодежи. Для всех желающих прошла масленичная ярмарка, где можно было угоститься блинами, приобрести памятные сувениры ручной работы и товары народных промыслов.

С Масленицей и скорым наступлением долгожданной весны челнинцев поздравил глава администрации Центрального района Искандар Галимов. «От всей души поздравляю всех с Масленицей! Пусть вместе с холодами уйдут все невзгоды, печали и тревоги, а с первым весенним дыханьем ворвутся в жизнь новые радости, добрые вести, долгожданные перемены. Пускай счастье будет полным, а жизнь солнечной, как блины на Масленицу! Будьте здоровы и счастливы сами, дарите свою любовь и радость другим!», – сказал он.

На главной сцене выступили артисты и творческие коллективы художественной самодеятельности ПАО «КАМАЗ», студия «Подмастерья» русского драматического театра «Мастеровые», а также прошла концертная программа от центра культуры «Кызыл тау» и ДК «КАМАЗ».

Творческие коллективы подготовили для всех пришедших танцевальный флэшмоб и марафон. На игровых пятачках челнинцев и гостей города развлекали учреждения молодежной политики. Так, сотрудники молодежного центра «Нур» провели несколько мастер-классов. Каждый желающий ребенок мог своими руками сделать поделки в виде солнышка «масленицы», написав туда свои пожелания, и повесить их на дерево. А также вместе с молодежным порталом студпроф.рф записали песню «Кабы не было зимы».

Изюминкой нынешних гуляний на площади Азатлык стало фаер-шоу. Кульминацией праздника стало сжигание чучела — символа уходящей зимы.

В парке культуры и отдыха поселка ГЭС праздник прошел на тему «Проводами зимы в Челнах», в парке «Сидоровский» прошла программа «Кабы не было зимы», а парке Победы «Ах, ты Масленица!».

Завтра, в воскресенье завершается масленичная неделя. Этот день также называют «Прощенное воскресенье».



