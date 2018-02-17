Тренер сборной РФ по бадминтону: В Казани мы показали максимально возможный результат

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова посла поражения российских девушек в полуфинале чемпионата Европы подвела итоги выступления команд на турнире.

Перед стартом чемпионата Европы Майорова говорила о том, что перед обеими российскими командами (мужской и женской) стоит задача выиграть медаль. «Перед началом турнира мы не знали, какая будет жеребьевка в плей-офф. Мы всегда ставим задачу выигрывать медали. Считаю, что в Казани мы показали максимально возможный результат при такой жеребьевке», — подчеркнула главный тренер.

Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы: в полуфинале россиянки проиграли сборной Дании. «Если рассуждать перед началом матча по мировому рейтингу и уровню игроков, то в полуфинале шансов у нас не было. Но бадминтон тем и прекрасен, что иногда случаются такие чудеса. Мы хотели сотворить чудо в женской паре — если бы Морозова с Червяковой смогли победить, то у нас были бы шансы обыграть Данию. Конечно, нам сломали вторую парную игру, и мы не ждали чудес от одиночников. Мы надеялись на Женю (Косецкую — прим. Т-и) и на две пары. На Наташу (Перминову — прим. Т-и) не надеялись, судя по ее играм на этом турнире. Но шанс у нее был. При 20:17 надо было продолжать, держать концентрацию. Она расслабилась и, видимо, обрадовалась уже. Обычно так и бывает: теряешь концентрацию — теряешь очки. У нее случился мышечный спазм, но с ним она как будто стала лучше играть», — отметила Майорова.

Мужская команда потерпела поражения от сборной Франции в четвертьфинале — причиной такого результата главный тренер назвала уровень спортсменов-одиночников. «У нас явно отстают мужские одиночники. На этом турнире у нашей команды были представлены все сильнейшие. Но не умеет, например, Вова Мальков у нас выигрывать матчи, особенно концовки — все время идет равная игра, потом он сдаёт. Та же история была с Серегой Сирантом. А Шахзод (Гуломзода — прим. Т-и) отдал всего себя и показал максимально возможный результат. Надеялась, что Сирант выиграет свой матч в одиночном разряде и две пары одержат победу — такая была задача», — заключила Майорова.