Эксперт прокомментировал обвинения Минюста США в адрес граждан России

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Россия не должна обращать внимание на провокации США, которые обвиняют РФ во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на политолога Семена Багдасарова.

«Дело в том, что это будет очень долго продолжаться. Причин будет масса. США, в конце концов, 70 лет воздействовали на Советский Союз, за исключением короткого момента во Второй мировой войне. Они хотят измотать нас гонкой вооружений, ситуацией в Сирии, давлением на Украине», — сказал Багдасаров в беседе с телеканалом «Звезда».

«Нужно делать ставку на внутреннюю безопасность, на экономику», — заметил эксперт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательные обвинения России во вмешательстве в американские выборы трепотней.