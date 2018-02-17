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Политика

Лавров назвал обвинения РФ во вмешательстве в выборы США трепотней

17 февраля 2018, 15:58

Министр упомянул заявления официальных лиц США, которые опровергли сообщения о том, что страна оказала влияние на результаты американских выборов.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Бездоказательные обвинения России во вмешательстве в американскую президентскую кампанию США 2016 года являются трепотней, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Публиковать можно все, что угодно. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради Бога, за не очень дипломатичное выражение», — сказал Лавров в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр также упомянул заявления американских официальных лиц, которые опровергли сообщения о том, будто какая-то страна оказала влияние на результаты выборов Президента США.

Ранее сообщалось, что власти США предъявили официальные обвинения 13 россиянам и трем российским организациям за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.


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