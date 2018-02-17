Россиянки выиграли «бронзу» чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по бадминтону стала бронзовым призером домашнего чемпионата Европы, который проходит в Казани. В полуфинале россиянки уступили команде Дании, а матчи за 3-е место в этом виде спорта не проводятся.

Полуфинальный матч российская команда начала неожиданно: Евгения Косецкая в трех геймах обыграла Мию Бикфельд. В первом гейме россиянка уступала в счете, но вырвала победу, затем уступила во второй партии и уверенно взяла третью. Следом на корте появились пары: Анастасии Червяковой и Ольге Морозовой предстояло играть против Кристины Педерсен и Камиллы Риттер-Юль. Этот датский дуэт является одним из сильнейших в мире, потому хозяева чемпионата Европы не смогли ничего им противопоставить и уступили в двух геймах.

При равном счете (1:1) на площадку у сборной России вышла Наталья Перминова: она уступила в первом гейме, но имела все шансы взять второй. Спортсменку подвели нервы — она потеряла концентрацию и отдала матч сопернице. Решающей игрой в этом противостоянии стал матч пар Алина Давлетова/Екатерина Болотова — Майкен Фрюергард/Сара Тигисен. Датчанки без проблем одержали победу и вывели свою команду в финал чемпионата Европы.

Российская команда становится бронзовым призером турнира — матчи за 3-е место в бадминтоне проводить не принято.