Лихачев рассказал о планах провести «профессиональный Давос» в Татарстане

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). О планах провести в Татарстане форум по обсуждению будущих компетенций и системы профессионального образования в целом заявил на совещании в Доме Правительства РТ гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Хотим здесь организовать “профессиональный Давос” – провести форум по обсуждению будущих компетенций, в целом системы профессионального образования. В жизни происходит много изменений, и надо заглянуть за горизонт 2025 – 2030 годов. Понять, какие профессионалы будут востребованы там. Говорить об этом должны и мировые лидеры, и представители экономики, и поэтому такой форум мы здесь у вас проведем», – сказал Лихачев.

Напомним, «Росатом» будет главным технологическим партнером чемпионата по профмастерству в Казани в 2019 году.

«Мы сделаем все, чтобы помочь провести этот чемпионат на мировом уровне», – подчеркнул Лихачев.