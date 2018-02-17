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Наука и образование

ГК «Росатом» создаст центр компетенций в университете Иннополис

17 февраля 2018, 15:24

Соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и Татарстаном было подписано в июне 2017 года.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). ГК «Росатом» в этом году создаст центр компетенций СПЖЦ «Цифровое предприятие» в университете Иннополис. Об этом стало известно на совещании по промежуточным итогам сотрудничества республики с госкорпорацией, сообщает пресс-служба Президента РТ.

2018 год также предполагает участие пилотных предприятий в проектах по созданию СПЖЦ, внесение на обсуждение в Министерство образования России ряда образовательных проектов.

Соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и Татарстаном было подписано в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.


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