Наталья Перминова: У нас есть шанс победить сборную Дании

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной России по бадминтону Наталья Перминова после поражения в полуфинале чемпионата Европы в Казани заявила, что сборная Дании вполне по силам российской команде.

Датские девушки еще ни разу не опускались ниже первого места на командных чемпионатах Европы. Несмотря на это, Перминова уверена, что с ними можно играть.

«У них есть одна сильная пара (Педерсен/Риттер-Юль – прим. Т-и), которая является лидером мирового бадминтона. Против них, да, играть очень сложно. В остальном же с ними можно играть – мы победили в первом одиночном матче, в моей встрече на корте была борьба. Так что шанс пройти дальше у нас есть. Во втором гейме мне очень хотелось забить решающее очко, поэтому в паре розыгрышей поторопилась. Хотелось быстро закончить. Когда шансы выровнялись, то занервничала. Против этой соперницы я играла четыре – пять лет назад: с тех пор и у нее, и у меня игра поменялась. Был шанс обыграть ее, потому что я играла дома, меня поддерживали болельщики. Но помешали невынужденные ошибки», – отметила Перминова.

Сборная России после матча Перминовой в полуфинале чемпионата Европы в Казани пока уступает команде Дании со счетом 1:2.