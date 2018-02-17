Ильшат Фардиев: Нечаевская на Олимпиаде идеально рассчитала силы

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев прокомментировал успех татарстанской лыжницы Анны Нечаевской, которая завоевала «бронзу» Олимпийских игр в Пхенчхане.
Фардиев назвал эту награду «бронзой» с золотым отливом.
«Анна полностью выполнила тренерскую установку, идеально рассчитав силы на дистанции и сохранив отрыв, который после третьего этапа ей передала Анастасия Седова. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в очередной раз проявила себя отличным стратегом. Мы поздравляем Анну Нечаевскую, тренера Зорина Алексея Николаевича и весь Татарстан, ведь это первая медаль нашей республики в лыжных гонках с 2002 года», – заявил Фардиев.