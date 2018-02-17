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Приставы РТ выставили на торги здание Казанского уксусного завода и самолет

17 февраля 2018, 14:38

Завод продается по цене 24 млн 160 тыс. рублей, пассажирский ЯК-42Д – 40 млн рублей.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане реализуются здание Казанского уксусного завода и самолет «Тюменских авиалиний». Соответствующие лоты появились в базе татарстанских судебных приставов.

Завод находится в Казани на улице Гладилова, дом 18. Продаются его здания управления, основного производства, цехов, мастерской, складов, а также земельный участок площадью 2720 кв. м. Начальная цена составляет 24 млн 160 тыс. рублей.

Пассажирский ЯК-42Д, выпущенный в 1993 году, выставлен на торги по начальной цене в 40 млн рублей.

Торги будут проведены 20 февраля.


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