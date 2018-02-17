(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге младенец задохнулся в пакете от подгузников, сообщает «5 канал».

Трагедия произошла накануне вечером в одной из квартир по улице Союзный проспект в Санкт-Петербурге. Мертвую малышку обнаружила ее мать. Как сообщила женщина, за час до трагедии она переодевала дочке подгузник и пакет положила в кровать к ребенку. После этого она ушла в магазин. Вернувшись через час домой, женщина обнаружила в кроватке дочку с целлофановым пакетом на голове. Ребенок уже не дышал.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.