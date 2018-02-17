Татарстанский лыжник Ларьков выйдет на старт эстафеты на Олимпийских играх

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков вошел в состав российской эстафетной команды на Олимпийских играх, который объявил глава делегации российских лыжников в Пхенчхане Юрий Чарковский. Об этом сообщает ТАСС.

Мужскую эстафету – она пройдет в Пхенчхане 18 февраля – у россиян побегут Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Первые два этапа проходят «классикой», оставшиеся два – свободным стилем. Каждый из лыжников пробежит по 10 км.