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Татарстанский лыжник Ларьков выйдет на старт эстафеты на Олимпийских играх

17 февраля 2018, 14:00 , Фото: Султан Исхаков

Татарстанский лыжник Ларьков выйдет на старт эстафеты на Олимпийских играх Мужская эстафетная гонка на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет 18 февраля.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков вошел в состав российской эстафетной команды на Олимпийских играх, который объявил глава делегации российских лыжников в Пхенчхане Юрий Чарковский. Об этом сообщает ТАСС.

Мужскую эстафету – она пройдет в Пхенчхане 18 февраля – у россиян побегут Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Первые два этапа проходят «классикой», оставшиеся два – свободным стилем. Каждый из лыжников пробежит по 10 км.


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