В Ленинградской области электропоезд врезался в автобус

(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). В Ленинградской области электропоезд «Ласточка» врезался в автобус на железнодорожном переезде, сообщает сайт Росбалт.ру.

Авария произошла в Ленинградской области на перегоне Зеленогорск – Рощино около полудня. Как сообщают очевидцы, автобус выехал на переезд на разрешающий сигнал светофора. Но, по непонятным пока причинам, в этот момент спереди и сзади автобуса опустился шлагбаум. Увидев это, все пассажиры покинули салон.

По свидетельствам очевидцев, машинист «Ласточки» пытался экстренно затормозить, но это не помогло избежать столкновения.

По неподтвержденным данным в аварии травмы получил водитель автобуса.

