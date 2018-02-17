Турецкая компания «Берекет Энерджи» изучит возможности РТ в области энергетики

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Представители турецкой компании «Берекет Энерджи» прибыли в Татарстан, где намерены изучить возможности республики в области энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сегодня с делегацией встретился Президент РТ Рустам Минниханов. В ходе встречи речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве. По словам Минниханова, в Татарстане успешно развивается бизнес многих турецких фирм, и эта не станет исключением.

В январе лидер республики посещал Турцию, где провел встречу с председателем правления ГК «Берекет Энерджи» Джейханом Салданлы. По итогам той встречи было дано поручение создать рабочую группу для налаживания сотрудничества турецкой компании и АО «Татэнерго».