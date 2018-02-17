Евгения Косецкая: Когда я проигрывала, было уже нечего терять

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Бадминтонистка сборной России Евгения Косецкая после победы над Мией Бликфельд в полуфинале чемпионата Европы в Казани заявила, что ненужные нервы соперницы помогли одержать победу.

Косецкая обыграла Бликфельд со счетом 2:1 и принесла первое очко сборной России.

«Очень рада своей победе, потому что этой девочке я проиграла полгода назад очень легко. Сегодня, когда она повела в первой партии, я успокоилась и решила, что мне нечего терять. Плюс она немного помогла, когда отдала пару-тройку очков – видимо, занервничала. В третьей партии была пара спорных моментов, когда судьи показали аут. В одном из этих эпизодов я четко видела, что ее удар пришел в площадку, поэтому отдала волан. Потом соперница продолжила возмущаться судейскими решениями. Возможно, эти споры ее отвлекли – она в третьем сете стала много ошибаться. Это мне помогло», – отметила Косецкая.