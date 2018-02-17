Рустам Минниханов наградил лучший студенческий трудовой отряд Татарстана

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил лучший студенческий трудовой отряд республики. Церемония прошла в рамках III Республиканского форума студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!».

Обладателем Гран-при конкурса стал студенческий отряд «Тэсла» КГЭУ. Из рук Президента награду получил командир штаба студенческих отрядов вуза Тимур Хуснияров. Рустам Минниханов также вручил ключи от микроавтобуса «Форд Транзит» Республиканскому центру студенческих трудовых отрядов.

«10 тысяч человек – это мощнейшая армия, которая активно принимает участие во всех проектах нашей республики. Мы это ощущаем, видим», – сказал в приветственном слове Президент РТ.

Студенты, которые участвуют в трудовых отрядах, получают опыт работы в команде, испытывают себя, считает Рустам Минниханов. Руководство республики будет продолжать поддержку по всем направлениям работы студенческих трудовых отрядов, заверил он.

«Я считаю, что люди, которые проходят вот этот этап, они получают бесценный опыт. Конечно же, вы делаете очень много пользы как для страны, республики, ваших вузов, так и для себя – какие-то материальные возможности у вас тоже появляются», – подчеркнул он.

III Республиканский форум студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» проходит сегодня на площадке Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. В мероприятии принимают участие около 1200 делегатов из разных вузов республики.