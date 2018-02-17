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Бадминтонистка из Татарстана сенсационно обыграла датчанку на чемпионате Европы в Казани

17 февраля 2018, 13:22 , Фото: Ильнар Тухбатов

Бадминтонистка из Татарстана сенсационно обыграла датчанку на чемпионате Европы в Казани В полуфинале европейского первенства Евгения Косецкая принесла сборной России первое очко, победив Мию Бликфельд.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по бадминтону с победы начала полуфинальный матч чемпионата Европы против команды Дании. Первое очко россиянкам принесла татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая.

Датчанки являются действующими чемпионками Европы в командных соревнованиях. Более того, за все время существования командного турнира сборная Дании ни разу не опускалась ниже первого места. Поэтому именно датские спортсменки были фаворитами полуфинала турнира в Казани.

В первой игре сошлись Евгения Косецкая и Миа Бликфельд: датчанка уверенно повела в дебютном гейме, но россиянка сумела превратить счет 15:19 в итоговые 22:20. Второй игровой отрезок Косецкая уступила, но в третьем была неудержима – 21:9 в гейме и 2:1 в матче.

Таким образом, сборная России ведет в полуфинале командного чемпионата Европы в Казани.


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