По факту гибели девочки в детском саду в Москве возбуждено два уголовных дела

(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). По факту гибели девочки в детском саду в Москве возбуждены два уголовных дела, сообщает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в одном из садиков Москвы погибла трехлетняя девочка. По предварительной версии, ребенка забыли на улице воспитатели. Когда педагоги обнаружили, что с утренней проулки вернулись не все дети, было уже поздно. Тело малышки обнаружили в сугробе на детской площадке. Сотрудниками детского сада была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики не смоли реанимировать ребенка.

По факту случившегося Следственным комитетом РФ было заведено два дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность».

На данный момент следователи тщательно проверяют все обстоятельства трагедии. Им предстоит выяснить, соблюдали ли сотрудники детского дошкольного учреждения все меры безопасности, а также соответствует ли уровень их профессиональной квалификации занимаемой должности.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин взял под личный контроль данное дело и поручил в оперативном режиме докладывать ему о ходе расследования.

