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Евросоюз поэтапно снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс

17 февраля 2018, 13:20

Зигмар Габриэль заметил, что Германия будет улучшать отношения ЕС и России.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз может снять санкции с России в случае успешной реализации идеи ввода миссии ООН в Донбасс, сообщает RT.

Зигмар Габриэль, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что план будет осуществляться поэтапно. По его словам, необходимо добиться перемирия на Украине. Глава ведомства также отметил, что считает идею российского Президента Владимира Путина о голубых касках правильной.

В рамках выступления Габриэль заметил, что Германия будет улучшать отношения ЕС и России.


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