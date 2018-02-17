(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В этом году 790 км подвесных линий связи уложат под землю в трех кварталах Казани. Об этом рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По его словам, в 2016 году убрали 15 км «подвесов» в жилом квартале по улицам Ф. Амирхана – Чистопольская – Нигматуллина – С.Хакима, в 2017-м – в квартале Ф. Амирхана – Мусина – Чуйкова – Ямашева. Вместе с линиями связи устраняют кабели лифтового хозяйства и недействующие электрические провода, уточнил глава Минсвязи РТ.

Плюс такого подхода заключается в том, что в будущем не нужно будет вскрывать зеленые зоны и асфальтобетонное покрытие, так как под землей все укладывают в один большой канал.

Шайхутдинов обратился к главам муниципальных образований с просьбой воспользоваться опытом столицы Татарстана.