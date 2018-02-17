В Казани инспекторы ДПС во время рейда «Тоннель» выявили более 50 нарушений

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани во время профилактического рейда «Тоннель» инспекторы ДПС выявили более 50 правонарушений. В процессе рейда сотрудники ГИБДД снимают на камеру поток машин и проверяют документы каждого водителя.

В этом году впервые рейд проводился вместе с судебными приставами и камерой, которая определяет должников по оплате штрафов.

«Камера фиксирует номер машины, сверяет по базе данных, и база данных уже ищет на предмет задолженности. И если выявляет, то появляется отдельное окошечко, мы этого человека задерживаем», – объясняет судебный пристав-исполнитель Константин Большаков.

На этот раз инспекторы ДПС устроили облаву на Оренбургском тракте и в поселке Мирный.

«Данный рейд направлен на выявление латентных нарушений, таких как управление транспортным средством водителями в состоянии алкогольного опьянения, управление автомобилем водителями, не имеющими права на управления автомобилем, а также управление водителями, лишенными прав», – сообщил начальник отделения по Советскому району отдела ГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин

Артура инспекторы ДПС остановили на Оренбургском тракте. При проверке документов оказалось, что у него нет прав на управление автомобилем. Также инспекторы предложили пройти ему медосвидетельствование, но парень отказался. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а на хозяина авто составили акт. Теперь молодого человека обяжут выплачивать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.

«Надо было поворачивать во дворы. Нет прав, не получил права, поэтому езжу без них. Машину на штрафстоянку, 30 тысяч штрафа или 10 суток, наверное, дадут», – сказал нарушитель.

Всего за один вечер сотрудники ДПС поймали пять водителей, предположительно находившихся в состоянии опьянения. Все они отказались от медосвидетельствования.