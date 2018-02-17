Космонавт Антон Шкаплеров показал Аральское море с земной орбиты

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Российский космонавт Антон Шкаплеров выложил в Instagram космическое фото Аральского моря с земной орбиты.

Шкаплеров в комментариях к посту отметил его плачевное состояние. По словам космонавта, Арал очень сильно обмелел. При том, что в 60-х годах прошлого века он считался четвертым по величине озером в мире.

«Аральское море – бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и "соседнее" Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана», – написал на своей страничке в соцсети космонавт.

Фолловеры восхитились красотой снимка, но при этом отметили, что им жаль, что море так сильно обмелело.