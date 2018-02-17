Восемь новых бассейнов появится в Татарстане в этом году

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Восемь новых бассейнов по программе дополнительных спортобъектов в районах появится в Татарстане в этом году. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Что касается строительства универсальных спортивных залов, то, по словам Файзуллина, работы начались на всех пяти объектах. Новые площадки станут доступны жителям Алексеевского, Апастовского, Дрожжановского, Лаишевского и Черемшанского районов РТ.

В ходе совещания министр сообщил о строительстве сельских клубов в республике.