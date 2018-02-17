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Нижнекамские срочники получат домашнюю выпечку

17 февраля 2018, 16:26 , Фото: e-nkama.ru

Нижнекамские срочники получат домашнюю выпечку Солдаты из Нижнекамска, служащие в Саратовской области, стали участниками акции «Материнский пирог солдату».

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Общественная организация «Женщины Нижнекамска» в рамках акции «Материнский пирог солдату» передадут к 23 февраля сладкие подарки нижнекамским солдатам, которые служат в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Нижнекамские мамы уже провели переговоры с активистками Саратова и предложили им поддержать акцию. Саратовские женщины обещали напечь пирогов для Таманской дивизии и передать нижнекамским срочникам приветы из родного города, а также чак-чак.

В Нижнекамске акция «Материнский пирог солдату» пройдет 22 февраля. В этот день женщины города поздравят солдат местного батальона Росгвардии. Они накроют праздничный стол для ребят и угостят их домашней выпечкой.


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