Нижнекамские срочники получат домашнюю выпечку

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Общественная организация «Женщины Нижнекамска» в рамках акции «Материнский пирог солдату» передадут к 23 февраля сладкие подарки нижнекамским солдатам, которые служат в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Нижнекамские мамы уже провели переговоры с активистками Саратова и предложили им поддержать акцию. Саратовские женщины обещали напечь пирогов для Таманской дивизии и передать нижнекамским срочникам приветы из родного города, а также чак-чак.

В Нижнекамске акция «Материнский пирог солдату» пройдет 22 февраля. В этот день женщины города поздравят солдат местного батальона Росгвардии. Они накроют праздничный стол для ребят и угостят их домашней выпечкой.