Звезда сериала «Доктор Хаус» обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Актриса из сериала «Доктор Хаус» Шарлин Йи обвинила фронтмена группы Marilyn Manson в сексуальных домогательствах, сообщает РИА «Новости».

По словам Йи, неприятный инцидент случился во время ее работы над последним сезоном сериала «Доктор Хаус». Мэнсон пришел на площадку и стал домогаться к каждой женщине. По мнению актрисы, певец был огромным фанатом сериала, поэтому и начал приставать к присутствующим на площадке.

Шарлин Йи так рассказала, что певец спрашивал всех присутствующих представительниц женского пола, готовы ли они попробовать определенные сексуальные позы, а саму Йи называл «китайским мужчиной».



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