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Звезда сериала «Доктор Хаус» обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах

17 февраля 2018, 11:56 , Фото: wikipedia.org

Звезда сериала «Доктор Хаус» обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах По словам Шарлин Йи, неприятный инцидент случился во время ее работы над последним сезоном сериала «Доктор Хаус».
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Актриса из сериала «Доктор Хаус» Шарлин Йи обвинила фронтмена группы Marilyn Manson в сексуальных домогательствах, сообщает РИА «Новости».

По словам Йи, неприятный инцидент случился во время ее работы над последним сезоном сериала «Доктор Хаус». Мэнсон пришел на площадку и стал домогаться к каждой женщине. По мнению актрисы, певец был огромным фанатом сериала, поэтому и начал приставать к присутствующим на площадке.

Шарлин Йи так рассказала, что певец спрашивал всех присутствующих представительниц женского пола, готовы ли они попробовать определенные сексуальные позы, а саму Йи называл «китайским мужчиной».

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