(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). Кенгуру сломала челюсть молодому австралийскому охотнику, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось в районе Келлерберрин на западе Австралии. 19-летний Джошуа Хайден вместе с братом отправились на охоту на диких кенгуру. В какой-то момент мужчины заглушили машину, и приготовились стрелять по животным прямо из окна авто. В этот момент один из кенгуру вскочил на крышу машины, попутно пнув Джошуа лапой в лицо. От удара парень потерял сознание. Кода он очнулся, его лицо сильно распухло. Братья тут же отправились в больницу, где парню диагностировали перелом челюсти.