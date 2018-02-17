(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Воссозданное Информационно-аналитическое управление Президента РТ возглавил Айдар Салимгараев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Само управление впервые было создано в январе 2011 года, а уже в августе 2012 года упразднено. Тогда на его основе был создан ряд новых подразделений.

Возглавивший воссозданное Информационно-аналитическое управление Президента РТ Айдар Салимгараев до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики – заведующего отделом общественных проектов.

До этого – с 2009-й по 2012 год – он возглавлял ОАО «ТАТМЕДИА».