(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). В Новой Москве у мужчины похитили сумку со 130 миллионами рублей, сообщает ТАСС.

Как сообщают СМИ, в отделение полиции обратился мужчина. Он рассказал, что ехал на такси в поселок Коммунарка. С собой мужчина вез сумку с крупной суммой денег – порядка 130 миллионов рублей. Добравшись до места назначения, водитель такси набросился на пассажира, избил его и забрал сумку с деньгами.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают все подробности случившегося и разыскивают грабителя.

По некоторым данным, на момент обращения в полицию пострадавший был пьян.