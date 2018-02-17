В Казани за год благоустроят 11 зеленых зон

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани в этом году благоустроят 11 зеленых зон. С 19 февраля по 6 марта внести свои предложения по улучшению столичных территорий сможет любой желающий, сообщается на сайте мэрии.

Новые концепции затронут и три объекта в Советском районе. Так, на улице Юлиуса Фучика построят бульвар, также будут реконструированы скверы по улицам Карбышева и Комарова. Их планируется объединить в один большой парк у строящегося ЖК «Комсомолец». Кроме того, начнется работа по благоустройству третьей очереди Горкинско-Ометьевского лесопарка.

Казанцы смогут активно включиться в обновление города с помощью мобильного приложения. Свой голос за тот или иной проект можно будет оставить на портале госуслуг.