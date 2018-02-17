(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). Страшная авария в Крыму унесла жизни семи человек, сообщает РИА «Новости».

Авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Крыма. По предварительной версии, водитель автомобиля «Жигули» пятой модели пошел на обгон грузовика. По какой-то причине легковушка по касательной задела большегруз. От удара «пятерка» вылетела на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с другим грузовиком.

От удара отечественный автомобиль сильно деформировался. В салоне находились шестеро человек – трое детей, один подросток и двое взрослых. В результате аварии все пассажиры «Жигулей» погибли на месте.

Сильно досталось и грузовикам. После ДТП обе фуры заорелись. К сожалению, водителя одного из большерузов спасти не удалось – он сгорел в кабине автомобиля. Второй дальнобойщик и женщина-пассажир в тяжелом состоянии были госпитализированны в ближайшую больницу.

Личности пострадавших и погибших устанавливаются. После детальной проверки всех обстоятельств случившегося, экспертами будет названа точная причина трагедии.