13 россиянам выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы в США

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). 13 сотрудникам Агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы Президента США, которые прошли в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме работников компании в список вошел и связанный с ней бизнесмен Евгений Пригожин. Он свою причастность к данному делу отрицает. Из юридических лиц, кроме Агентства интернет-исследований, называются «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг».

По мнению Минюста Соединенных Штатов, россияне участвовали в «сговоре с целью мошенничества против США», пытались выкрасть персональные данные американцев и провернуть банковские махинации. Таким образом они якобы хотели повлиять на выборы.

Виновными россиян признало жюри присяжных суда округа Колумбия.