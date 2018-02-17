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Политика

13 россиянам выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы в США

17 февраля 2018, 09:14

По мнению Минюста Соединенных Штатов, россияне участвовали в «сговоре с целью мошенничества против США».
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). 13 сотрудникам Агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы Президента США, которые прошли в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме работников компании в список вошел и связанный с ней бизнесмен Евгений Пригожин. Он свою причастность к данному делу отрицает. Из юридических лиц, кроме Агентства интернет-исследований, называются «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг».

По мнению Минюста Соединенных Штатов, россияне участвовали в «сговоре с целью мошенничества против США», пытались выкрасть персональные данные американцев и провернуть банковские махинации. Таким образом они якобы хотели повлиять на выборы.

Виновными россиян признало жюри присяжных суда округа Колумбия.


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