В Челнах по жалобе зоозащитника УФАС по РТ отменило аукцион на отлов бездомных животных

(Набережные Челны, 17 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по жалобе учредителя приюта «Азира» Управление ФАС по РТ приостановило проведение аукциона на отлов бездомных животных. Об этом сообщил учредитель благотворительной общественной организации Илхам Шакиров.



Аукцион на право осуществления муниципального заказа на отлов бездомных животных должен был пройти 26 февраля. Однако по итогам рассмотрения жалобы Илхама Шакирова проведение торгов было приостановлено.

Ранее исполком Челнов разместил заказ на «оказание услуг по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных» на сайте госзакупок. Цена контракта составила 1,6 млн рублей. Исполком искал исполнителя заказа на отлов 1770 собак и кошек, из которых планировалось стерилизовать и выпустить в естественную среду обитания только 231 животное. Остальные подлежали умерщвлению в виду их агрессивности и нездорового состояния.

Кроме того, что эксперты исполкома заочно признали большинство еще неотловленных животных агрессивными и больными, Илхама Шакирова смутила размытость условий исполнения заказа.

«В первую очередь в заказе нет конкретики в отношении препаратов, которыми отловщики будут усыплять животных. Мы в Челнах давно говорим и пишем о недопустимости использования запрещенных во всем цивилизованном мире препаратов, которые заставляют животных умирать мучительной смертью. Тем не менее, в городе продолжается их применение. Это было доказано путем проведения экспертизы, которую по требованию волонтеров движения помощи бездомным животным и по настоянию прокуратуры города провели в государственном ветеринарном объединении. Эти и другие пробелы в муниципальном заказе привели к тому, что мы потребовали отменить аукцион», — сообщил Шакиров корреспонденту ИА «Татар-информ».