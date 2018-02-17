Экс-супруга Пескова оставляет пост главы представительства Россотрудничества

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская оставляет свой пост.

Свое заявление об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой она разместила на своей странице в «Инстаграм».

«Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года», — говорится в сообщении в социальной сети.