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Политика

Экс-супруга Пескова оставляет пост главы представительства Россотрудничества

17 февраля 2018, 00:17

Екатерина Солоцинская написала заявление об уходе по собственному желанию.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская оставляет свой пост.

Свое заявление об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой она разместила на своей странице в «Инстаграм».

«Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года», — говорится в сообщении в социальной сети.


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