Трамп отреагировал на обвинения Минюста США в адрес россиян

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Между предвыборной кампанией Президента США Дональда Трампа и россиянами не было сговора, потому что Россия «начала антиамериканскую кампанию» еще в 2014 году, заявил лидер США.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в Президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!» — написал глава Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter.

Минюст США 16 февраля предъявил обвинение 13 россиянам России и трем российским компаниям за то, что те якобы вмешивались в американские президентские выборы, говорится в сообщении RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдными.