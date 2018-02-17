Программу цифровой экономики Татарстана представят на парламентских слушаниях

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Проект региональной программы цифровой экономики, включающей десять основных направлений, представит Татарстан 20 февраля на парламентских слушаниях с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает пресс-служба Минсвязи РТ.

Представитель Татарстана выступил на сессии «Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования». Эксперт считает, что перспективы развития цифровой экономики в стране часто обсуждаются без участия регионов. При этом цифровая экономика в первую очередь будет применяться людьми, живущими на конкретных территориях. Поэтому к разработке ее принципов необходимо активно подключать регионы.

Одним из перспективных направлений министр считает использование больших данных, накапливаемых в государственном секторе. Роман Шайхутдинов уверен, что информация федеральных органов власти содержится в различных системах, которые «не дружат между собой».

«Хотелось бы обратить внимание коллег, которые занимаются нормотворчеством, что нужно не только выстраивать регулятивную песочницу, но и грамотно использовать то, что уже наработано за десятилетия», – заключил министр информатизации и связи РТ.