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Общество, Наука и образование

«Электронное образование РТ» пополнилась тремя новыми разделами

17 февраля 2018, 08:21

Информационная система «Электронное образование РТ» предлагает вакансии и формирует портфолио.
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(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). Государственная информационная система «Электронное образование РТ» модернизирована в Татарстане. В ней появились сразу три новых раздела: «Кадровый резерв», «Мои олимпиады» и «Система оценки качества образования». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Модуль «Кадровый резерв» содержит в себе информацию по актуальным вакансиям в образовательных учреждениях.

Раздел «Мои олимпиады» позволяет сохранять данные об участии школьников в предметных олимпиадах различного уровня и автоматически формировать их портфолио.

Модуль «Система оценки качества образования» предназначен для составления аналитической отчетности и обработки результатов по образовательному процессу.

Государственная информационная система «Электронное образование РТ» работает с 2009 года и объединяет в едином информационном пространстве более миллиона пользователей: учителей, школьников и их родителей. К ней подключены все школы, детские дома и интернаты.

Учителя в этой системе ведут электронные классные журналы и повышают свою квалификацию, ученики могут просматривать оценки, расписание уроков и домашние задания, а родители тоже смотрят оценки и пополняют баланс школьной карты ребенка для оплаты питания в столовой.

В рамках развития системы образовательные организации республики оснащаются современным компьютерным оборудованием и необходимой инфраструктурой для доступа в Интернет и работы в различных информационных ресурсах. На днях проект «Электронное образование» был представлен на конкурсе Международного союза электросвязи при ООН.


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