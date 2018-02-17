«Электронное образование РТ» пополнилась тремя новыми разделами

(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). Государственная информационная система «Электронное образование РТ» модернизирована в Татарстане. В ней появились сразу три новых раздела: «Кадровый резерв», «Мои олимпиады» и «Система оценки качества образования». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Модуль «Кадровый резерв» содержит в себе информацию по актуальным вакансиям в образовательных учреждениях.

Раздел «Мои олимпиады» позволяет сохранять данные об участии школьников в предметных олимпиадах различного уровня и автоматически формировать их портфолио.

Модуль «Система оценки качества образования» предназначен для составления аналитической отчетности и обработки результатов по образовательному процессу.

Государственная информационная система «Электронное образование РТ» работает с 2009 года и объединяет в едином информационном пространстве более миллиона пользователей: учителей, школьников и их родителей. К ней подключены все школы, детские дома и интернаты.

Учителя в этой системе ведут электронные классные журналы и повышают свою квалификацию, ученики могут просматривать оценки, расписание уроков и домашние задания, а родители тоже смотрят оценки и пополняют баланс школьной карты ребенка для оплаты питания в столовой.

В рамках развития системы образовательные организации республики оснащаются современным компьютерным оборудованием и необходимой инфраструктурой для доступа в Интернет и работы в различных информационных ресурсах. На днях проект «Электронное образование» был представлен на конкурсе Международного союза электросвязи при ООН.