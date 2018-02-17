Опыт внедрения электронных услуг в Татарстане представили Нижегородской области

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Опыт Татарстана в области развития информационных систем и электронных услуг изучил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов в рамках визита в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Встреча состоялась в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Директор технопарка Антон Грачев провел экскурсию и рассказал об обеспечении условий для развития стартапов и ИТ-компаний в виде современных технологий, услуг, оборудования, научной и ресурсной базы.

Опытом развития проекта в бизнес-инкубаторе ИТ-парка Казани поделился руководитель проекта Maksat. Электронный сервис по структурированию и оптимизации работы во время подготовки и проведения спортивных мероприятий успешно применялся на соревнованиях в Будапеште.

Замминистра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов продолжил встречу презентацией о популяризации электронных услуг среди населения. В Татарстане удаленными сервисами пользуются около 80 процентов населения, в 2017 году оказано более 100 млн электронных услуг.

Среди самых популярных сервисов на портале госуслуг РТ — запись на прием к врачу, оплата услуг ЖКХ, «электронный дневник» школьника, оплата штрафов ГИБДД и постановка ребенка в очередь в детский сад. 18 самых востребованных услуг переведены в мобильное приложение «Услуги РТ».

