Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Общество

Опыт внедрения электронных услуг в Татарстане представили Нижегородской области

17 февраля 2018, 07:35

Директор технопарка провел экскурсию и рассказал об обеспечении условий для развития стартапов и ИТ-компаний в виде современных технологий и услуг.
В Татарстане с 1 июля компенсацию за детсады можно будет оформить по интернету
В 2014 году в Татарстане окажут более 30 млн. электронных услуг – Мининформсвязи РТ
Электронный сервис по приему жалоб на нарушения в ЖКХ запущен в РТ
В Минсвязи РТ подписано соглашение о государственно-корпоративном партнерстве
Татарстанцы смогут подавать заявления в ЗАГС в электронном виде

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Опыт Татарстана в области развития информационных систем и электронных услуг изучил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов в рамках визита в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Встреча состоялась в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Директор технопарка Антон Грачев провел экскурсию и рассказал об обеспечении условий для развития стартапов и ИТ-компаний в виде современных технологий, услуг, оборудования, научной и ресурсной базы.

Опытом развития проекта в бизнес-инкубаторе ИТ-парка Казани поделился руководитель проекта Maksat. Электронный сервис по структурированию и оптимизации работы во время подготовки и проведения спортивных мероприятий успешно применялся на соревнованиях в Будапеште.

Замминистра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов продолжил встречу презентацией о популяризации электронных услуг среди населения. В Татарстане удаленными сервисами пользуются около 80 процентов населения, в 2017 году оказано более 100 млн электронных услуг.

Среди самых популярных сервисов на портале госуслуг РТ — запись на прием к врачу, оплата услуг ЖКХ, «электронный дневник» школьника, оплата штрафов ГИБДД и постановка ребенка в очередь в детский сад. 18 самых востребованных услуг переведены в мобильное приложение «Услуги РТ».
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter