В Елабуге на Масленицу сожгут более 50 чучел

(Елабуга, 17 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более 50 жителей Елабуги примут участие в городском конкурсе «Масляничная барышня». Об этом сегодня сообщили в Управлении культуры. 18 февраля на Площади Ленина для жителей города пройдет общегородской праздник, широкое народное гуляние «Масленица».

С 10 утра на праздничной площади начнут работу торговые ряды и игровые площадки, также здесь будет организовано катание на конных повозках, игровые пятачки: «Забавы нашей Масленицы».

Гостей ждет театрализованная программа «Народный разгуляй», подготовленная силами студентов и преподавателей Елабужского колледжа культуры и искусств.

Второй год во время праздника проходит муниципальный конкурс «Масленичная барышня». Участницам предоставлен выбор: продемонстрировать свое умение печь блины или показать свое мастерство в изготовлении масленичного чучела. Здесь будут сжигать более 50 чучел одновременно.