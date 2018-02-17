За 2017 год страховщики РТ продали более 40 тыс. электронных полисов ОСАГО

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). По итогам 2017 года страховщики Татарстана продали более 40 тыс. электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ.

С 1 января 2017 года все страховые компании, имеющие лицензию на заключение договоров ОСАГО, стали обязаны заключать его в электронном виде на всей территории России.

За 2016 год страховые компании в Татарстане продали всего около 3,7 тыс. электронных полисов, говорится в сообщении.