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За 2017 год страховщики РТ продали более 40 тыс. электронных полисов ОСАГО

17 февраля 2018, 04:36

Оформление электронного полиса через Интернет стало обязательным для страховых компаний с начала прошлого года.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). По итогам 2017 года страховщики Татарстана продали более 40 тыс. электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ. 

С 1 января 2017 года все страховые компании, имеющие лицензию на заключение договоров ОСАГО, стали обязаны заключать его в электронном виде на всей территории России. 

За 2016 год страховые компании в Татарстане продали всего около 3,7 тыс. электронных полисов, говорится в сообщении.


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