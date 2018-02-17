В Высокогорском районе народный умелец собрал супертрактор

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Высокогорский «Кулибин», как называют теперь жителя района Алексея Малинина, своими руками собрал трактор, пишет газета «Высокогорские вести».
Изобретение получило название «МТМ 4*4 – многофункциональный трактор Малинина». На его изготовление ушло полтора года.
К сбору мощного трактора Алексея Малинина сподвигла тяжелая работа в деревне, но он утверждает, что собирать технику – процесс творческий, и делает это Алексей с удовольствием.
По словам Алексея Малинина, трактор сделан по самым последним технологиям: полный привод, коробка автомат и дизельное топливо.
Специалисты отмечают, что многофункциональный трактор Малинина ничем не отличается от заводских тракторов, только изготовлен с душой.