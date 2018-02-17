Воспитанники «Кванториума» в Нижнекамске создали 3D шахматы

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Воспитанники «Кванториума» в Нижнекамске спроектировали и распечатали на 3D-принтере шахматные фигуры для турнира, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Воспитанники кванта «Промышленный дизайн» сами нарисовали трехмерные модели шахмат, а потом распечатали их из пластика на 3D-принтере в цехе Hi-Tech. Черно-белые доски для игры тоже изготовили в собственной типографии.
Эксклюзивные наборы пригодились для Шахматной гостиной, где прошел турнир среди воспитанников. Мастер-класс по древней игре провел педагог технопарка Анатолий Крутиков.
В эти дни во всех детских технопарках России проходит марафон открытий Шахматных гостиных.