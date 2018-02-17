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В Татарстане в один день прошли две ярмарки вакансий

17 февраля 2018, 01:34

Ярмарки вакансий в Казани и Бугульме посетили 300 жителей республики, около 40 из них получили направления на трудоустройство.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Сразу две ярмарки вакансий были организованы в один день в Татарстане — в Казани и в Бугульме. Мероприятия посетили около 300 жителей республики, около 40 из них получили направления на трудоустройство. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В Казани ярмарка вакансий прошла в филиале центра занятости Советского района. В мероприятии приняли участие представители кадровых служб стоматологической поликлиники, ПАО «Таттелеком», ООО «Казанский молочный комбинат», ГБУ ДО «РДЮСШ по конному спорту», УМВД РФ по Казани и другие.

Соискателям были предложены вакансии медицинской сестры, оператора по работе с просроченной задолженностью, плотника, штукатура, мерчендайзера, экономиста, коневода, участкового и другие.

В Бугульме ярмарка вакансий прошла в городском центре занятости населения. В ней приняли участие кадровые службы Бугульминского молочного комбината», ООО «Бугульма-водоканал», ООО «Тех сервис» и ООО «Городское кафе». Безработным были предложены вакансии кассира, менеджера, водителя, сварщика, токаря, наладчика оборудования, фрезеровщика.

В ходе мероприятий посетители ознакомились с реальной ситуацией на рынке труда, услугами служб занятости, требованиями законодательства. Работодатели получили консультации о последних изменениях законодательства и увеличении МРОТ с 1 января 2018 года.
 


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