Весной в центральной районной больнице Елабуги установят «коробки храбрости»

(Елабуга, 17 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В марте для маленьких пациентов в педиатрическом отделении Елабужской центральной больницы установят «коробки храбрости». В них дети после уколов смогут выбрать для себя игрушки. Сегодня в городе идет сбор подарков для малышей в рамках акции «Коробка храбрости».

Это совместный проект региональной общественной организации молодежи и детей-инвалидов «Планета добра» и благотворительного фонда «Клуб добряков».

Пока организаторы только собирают игрушки. Сегодня коробки для сбора игрушек для храбрых малышей» установлены по трем адресам:

Пр. Мира 24а (здание «Планета Добра»), Строителей, 7 офис 33 (центр раздачи СП «Елабужанка»), а также пр. Мира, 2Б (детский игровой центр «Островок»).

«Коробки храбрости» стоят уже в 30 городах России. «Коробка храбрости – это проект, направленный на поддержку детей, которых проходят лечение в больнице. Они смогут выбрать себе награду за храбрость, за смелость при прохождении медицинских процедур.

В «коробке храбрости» находятся различные игрушки, маленькие машинки, мячики, конструкторы, маленькие наборы лего, развивающее игры. Главное, все игрушки должны соответствовать требованиям санпина и быть упакованными.