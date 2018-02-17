В КФУ напишут «Диктант-2018» на французском языке

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете 1 марта пройдет региональный этап федерального конкурса «Диктант-2018» на французском языке, сообщает пресс-служба КФУ.
Участие в образовательной акции примут студенты первых и вторых курсов неязыковых направлений подготовки в возрасте 18 – 25 лет.
По итогам конкурса лучшие участники из всех вузов России напишут федеральный диктант, который состоится в Посольстве Франции в России 26 марта.
На базе КФУ диктант проводится впервые. Работы будут проверены в тот же день. Десять победителей федерального этапа поедут на языковую стажировку во Францию. Для участия в диктанте необходимо заполнить регистрационную форму.