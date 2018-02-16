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Политика

Лавров заявил об отсутствии ожиданий России от президентства Трампа

16 февраля 2018, 23:59

Российские официальные лица никогда не делали никаких ставок на Президента США, заявил министр иностранных дел России.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Россия не была «в плену» ожиданий в связи со вступлением Дональда Трампа в должность Президента США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT со ссылкой на Euronews.

«Я не сказал бы, что мы были в плену каких-то ожиданий. Сейчас идет много спекуляций на тему того, что Россия „поставила“ на Трампа и проиграла. Действительно, были высказывания в пользу поддержки избрания Президентом США Трампа, но их делали политики, общественные деятели, некоторые парламентарии», — заметил министр. 

Российские официальные лица никогда не делали никаких ставок и всегда четко заявляли, что «Россия в любых случаях, в любой стране готова работать с тем президентом и тем правительством, которое будет выбрано народом соответствующего государства», сказал глава ведомства.

«На самом деле, так оно и есть. Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел», — заметил Лавров.


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