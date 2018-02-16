Лавров заявил об отсутствии ожиданий России от президентства Трампа

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Россия не была «в плену» ожиданий в связи со вступлением Дональда Трампа в должность Президента США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT со ссылкой на Euronews.

«Я не сказал бы, что мы были в плену каких-то ожиданий. Сейчас идет много спекуляций на тему того, что Россия „поставила“ на Трампа и проиграла. Действительно, были высказывания в пользу поддержки избрания Президентом США Трампа, но их делали политики, общественные деятели, некоторые парламентарии», — заметил министр.

Российские официальные лица никогда не делали никаких ставок и всегда четко заявляли, что «Россия в любых случаях, в любой стране готова работать с тем президентом и тем правительством, которое будет выбрано народом соответствующего государства», сказал глава ведомства.

«На самом деле, так оно и есть. Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел», — заметил Лавров.